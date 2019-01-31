2019-01-31T18:48:37+03:00
Происшествия

В Тамбовской области хозяин дома избил и задушил гостя

Мужчина возмутили оскорбления, прозвучавшие из уст собутыльника
Ксения АЛЕШИНА
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46-летний мужчина задушил гостя46-летний мужчина задушил гостя
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В Староюрьевском районе по обвинению в убийстве 32-летнего местного жителя перед судом предстанет хозяин дома, в котором 22 ноября прошлого года было обнаружено тело потерпевшего. По версии следствия, утром этого дня потерпевший пришел домой к 46-летнему односельчанину, предложив вместе выпить. Во время застолья некоторые высказывания гостя показались хозяину жилища оскорбительными, и он избил собутыльника, а затем повалил его на пол и стал душить до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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