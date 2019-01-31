Тамбовчанка украла у подруги все сбережения с карточки

СЕГОДНЯ 18:26 2019-01-31T18:26:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские раскрыли кражу, которая произошла в августе прошлого года. Тогда с заявлением о преступлении к стражам порядка Первомайского района обратилась 61-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что с ее банковского счета пропало 224 тысяч рублей, в краже женщина подозревала свою коллегу по работе в медицинском учреждении Первомайского района.

При проведении проверки сотрудники полиции выяснили, что две женщины до этого момента были подругами. 34-летняя приятельница пенсионерки, имея множество кредитных обязательств перед микрофинансовыми учреждениями, обратилась за помощью к старшей коллеге об оформлении кредита размером 150 тысяч рублей на свое имя. Женщина пошла на встречу, оформила требуемый кредит, который обязалась выплачивать ее подруга. В процессе оформления бумаг подозреваемой удалось заполучить личные данные знакомой и получить доступ ко всем банковским счетам. На середину августа там находилось 224 тысячи рублей, которые отложила семья. Имея онлайн доступ, подозреваемая перевела все сбережения подруги на свой счет, который обналичила в тот же день.

- Сотрудники полиции изучили банковские документы, опросили потерпевшую, работников банка, других свидетелей, подозреваемую, которая призналась в краже сбережений с банковского счета своей подруги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В отношении 34-летней жительницы Первомайского района следственным подразделением МОМВД России «Первомайский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В рамках следственных действий полицейскими собраны улики и доказательства совершения преступления. Подозреваемая обязалась возместить весь причиненный ущерб, большая часть уже возмещена.

В январе текущего года расследование уголовного дела завершили, вскоре его направят в суд. За кражу женщине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU