В Тамбове на улице Бастионной нашли бешеную собаку

СЕГОДНЯ 17:15 2019-01-31T17:15:11+03:00

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Как сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, на улице Бастионной областного центра установлено заболевание бешенством собаки. В связи с этим там ввели карантин.

- При этом участок улицы Бастионной г. Тамбова от 1-го Бастионного проезда до дома № 71 объявлен неблагополучным пунктом, а территория Советского района г. Тамбова – угрожаемой зоной по бешенству животных, - комментируют в управлении.

Отметим, что в неблагополучных пунктах нельзя проводить выставки собак и кошек, а также выгуливать домашних питомцев. Помимо этого запрещено продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU