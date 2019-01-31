Росгвардейцы задержали тамбовчанина, избившего родную мать
В один из отделов полиции города Тамбова утром, 29 января, позвонила местная жительница и сообщила о том, что в доме по улице Тургенева сын напал на свою мать Информацию переадресовали в центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Тамбовской области.
Прибывшие на место происшествия прапорщик полиции Владимир Неволин и старший сержант полиции Сергей Матвеев обнаружили хозяйку квартиры, которая пожаловалась им на сильную боль в руке. Росгвардейцы выяснили, что между 58-летней потерпевшей и ее 29-летним сыном после совместного распития алкоголя вспыхнула ссора, во время которой мужчина набросился на мать и стал избивать ее.
- Ранее неоднократно судимый мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - прокомментировали в пресс-службе Управления Росгвардии поТамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU