Росгвардейцы задержали тамбовчанина, избившего родную мать

СЕГОДНЯ 16:38 2019-01-31T16:38:21+03:00

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В один из отделов полиции города Тамбова утром, 29 января, позвонила местная жительница и сообщила о том, что в доме по улице Тургенева сын напал на свою мать Информацию переадресовали в центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Тамбовской области.

Прибывшие на место происшествия прапорщик полиции Владимир Неволин и старший сержант полиции Сергей Матвеев обнаружили хозяйку квартиры, которая пожаловалась им на сильную боль в руке. Росгвардейцы выяснили, что между 58-летней потерпевшей и ее 29-летним сыном после совместного распития алкоголя вспыхнула ссора, во время которой мужчина набросился на мать и стал избивать ее.

- Ранее неоднократно судимый мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - прокомментировали в пресс-службе Управления Росгвардии поТамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU