В аэропорт «Тамбов» вложат почти 4 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-31T16:03:08+03:00

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Аэропорт «Тамбов» ждет серьезная реконструкция. Напомним, сейчас пропускная способность аэровокзала в Тамбове составляет 100 пассажиров в час. После проведения работ она увеличится втрое – до 300 пассажиров в час. Будет построена новая взлетно-посадочная полоса, новое здание аэровокзала, новый пассажирский терминал, обновлены все инженерные сети, реконструированы рулежные дорожки и места стоянок. По словам замглавы администрации Тамбовской области Арсена Габуева, на данный момент проведен большой объем работы в этом направлении. В частности, специалисты АО «Новая Авиация» подготовили проект реконструкции аэропорта «Тамбов».

- Это будет удобный, компактный, комфортабельный, отвечающий всем современным требованиям аэропорт, - уверен Арсен Габуев.

Сейчас проект находится на согласовании в Главгосэкспертизе России. Его ориентировочная стоимость составляет 3,7 миллиарда рублей. Тамбовская область планирует получить эти средства из федерального бюджета. Со своей стороны администрация области готова обеспечить необходимую долю софинансирования части работ по реконструкции аэропортовой инфраструктуры, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Как подчеркнул заместитель начальника управления автомобильных дорог и транспорта области Виктор Вакульчик, на данный момент уже есть заинтересованные инвесторы, готовые принять участие в процессе реконструкции аэропорта. Реализация проекта рассчитана на два года и состоит из четырех этапов. На первом имеющуюся взлетно-посадочную полосу оснастят огнями малой интенсивности с двух направлений посадки.

На втором этапе будет проведена основная работа, в том числе по строительству новой взлетно-посадочной полосы, многофункционального комплекса аэропорта, необходимых сетей, проведены другие работы. За счет дополнительных земель Тамбовского района будет увеличена и площадь аэропорта. После работ по реконструкции длина взлетно-посадочной полосы увеличится с 2098 до 2400 метров.

Аэродром сможет принимать боинги 737-800, Airbus 319, 320 и другие воздушные суда классом ниже. Соответственно, средняя дальность осуществления полетов составит 5,4 тысячи километров. Для сравнения, сейчас она составляет 1,1 тысячи километров. Значительно расширится и направление полетов. К привычным Москве, Санкт-Петербургу, Сочи и Симферополю добавятся такие города, как Екатеринбург, Тюмень, Казань, Новосибирск, Архангельск, Чита, Красноярск и другие. Появится возможность осуществлять грузовые перевозки.

По подсчетам экспертам пассажиропоток на Тамбовщине растет каждый год. Если в 2012 году пассажиропоток аэропорта «Тамбов» составлял 14 тысяч человек, в 2016 – 23 тысячи человек, то в 2018 – 29 тысяч человек. Тогда как прогнозные показатели на 2019 год составляют около 35 тысяч человек. Работы по реконструкции аэропорта могут начаться в конце 2019 года – начале 2020-го.

ИСТОЧНИК KP.RU