Тамбовчанин украл со стройплощадки электроинструменты

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-31T14:11:32+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли кражу, совершенную еще в конце декабря прошлого года. Тогда неизвестный проник в подсобное помещение на территории строящегося дома и похитил оттуда электроинструменты, принадлежащие строительной фирме. Стражи порядка осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. В результате им удалось выйти на след возможного преступника. По подозрению в совершении кражи задержали 29-летнего мужчину. Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Похищенные инструменты вернули законным владельцам.

- Возбуждено уголовное дело по п. «Б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU