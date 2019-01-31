В тамбовской школе подняли тревогу из-за чемодана

СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-31T13:07:59+03:00

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У ворот мичуринской школы №7 утром 31 января обнаружили подозрительный предмет. Напуганные вчерашними событиями о минировании учебных и медицинских учреждений, сотрудники школы сообщили о находке в экстренные службы.

- В 8 часов 16 минут около забора образовательного учреждения нашли большой бесхозный чемодан, - рассказали в администрации города Мичуринска. - Потенциально опасная находка сразу же привлекла внимание рабочего и дежурного администратора школы, которая незамедлительно позвонила по номеру 112.

Уже через 3-4 минуты на место прибыли сотрудники МЧС, полиции, аварийно-спасательного отряда, скорой помощи. Однако еще до приезда служб нашелся хозяин чемодана. Им оказался мужчина преклонного возраста - дедушка одного из учеников школы. Со слов мужчины, чтобы не привлекать внимания и не вызывать тревоги педагогов, он, направляясь в учебное учреждение, решил оставить чемодан у ворот школы.

ИСТОЧНИК KP.RU