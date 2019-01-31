На Тамбовщине воду в батареях покрасят в зеленый цвет

СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-31T12:09:38+03:00

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В Котовске вода в батареях приобретет зеленый цвет. Как сообщили в местной администрации, с 1 февраля в системе теплоснабжения здесь начнут применять краситель. Речь идет об отопительных системах в домах, которые находятся в границе улиц Гаврилова, Набережная, Советская и Зеленая. Поставщик тепла - «Компьюлинк Инфраструктура ТО» будет использоваться краситель «Уранин А». Этот краситель применяется для контроля герметичности систем отопления, обнаружения утечек, а также для борьбы с несанкционированным водоразбором.

- «Уранин А» органический краситель, который безопасен для жизни и здоровья человека, - рассказали в мэрии Котовска. - Он разрешен к применению санитарной эпидемиологической службой и «Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения». А вот в случае использования горячей воды вне системы теплоснабжения, краситель может вызвать неблагоприятные реакции в организме человека.

ИСТОЧНИК KP.RU