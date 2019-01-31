2019-01-31T11:14:35+03:00
Общество

Многодетным семьям Тамбова выделят 150 участков

Для строительства домов предусмотрен участок у поселка совхоза Комосмолец
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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150 многодетных семей смогут получить участке под строительство жилых домов в этом году. Как сообщили в администрации города Тамбова, территорию площадью 68 Га на территории поселка совхоза Комсомолец в Тамбовском районе передадут из государственной собственности области городу Тамбову для предоставления семьям, имеющим 3-х и более детей. Известно, что на сегодняшний день очередь на получение участков в областном центре составляет 4870 человек, в том числе 970 человек — многодетные семьи.

- Примерно на выделенном участке будет размещено около 150 индивидуальных жилых домов. Соответственно, после принятия в городскую собственность земельного участка будет проведена необходимая работа - разработан проект планировки и межевания территории с целью определения как планировки самих участков, так и инженерной инфраструктуры, транспортной и социальной, - рассказала председатель комитета архитектуры, развития и реконструкции администрации города Тамбова Надежда Лошакова. - Дальнейшим решением вопроса будет включение в адресные программы инвестирования и строительства транспортной, социальной, инженерной инфраструктур. В последующем будем проводить работу по изменению границ города, чтобы включить три имеющихся у нас земельных участка на территории Тамбовского района для льготных категорий граждан в городскую черту.

Всег о в 2019 году льготным категориям граждан, жителям Тамбова, будет предоставлен 1631 земельный участок, из них 478 - многодетным семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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