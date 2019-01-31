2019-01-31T10:08:46+03:00
Происшествия

В Тамбове столкнулись автобус и маршрутка

В аварии пострадала 23-летняя девушка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Столкновение произошло на ул. РылееваСтолкновение произошло на ул. Рылеева
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Авария с участием пассажирского автобуса и маршрутки, произошла 30 января в 9 часов 10 минут на улице рылеева областного центра. По данным городского отдела ГИБДД, водитель автобуса «Лиаз», 48-летний мужчина, наехал на на стоящий автомобиль «Форд Транзит», за рулем которого находился 43-летний водитель.

- В результате ДТП пассажир автобуса «Форд Транзит», 23-летняя девушка получила травмы и самостоятельно обратилась за медицинской помощью в ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепископа Луки», - сообщили в отделе УГИБДД по городу Тамбову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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