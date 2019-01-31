В Тамбове полицейские за 2 часа нашли ушедшую из дома 6-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:28 2019-01-31T09:30:04+03:00

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29 января около четырех часов дня в дежурную часть отдела полиции №2 Тамбова от жительницы улицы Комиссара Московского поступило сообщение о том, что ее 6-летняя дочь вышла из дома на улицу и в настоящее время местонахождение девочки неизвестно.

На пропажу ребенка полицейские среагировали незамедлительно. Сотрудники ППС, участковые е и сотрудники ПДН совершали обход всех близлежащих дворовых территорий, детских площадок и магазинов района. Полицейские заходили в торговые точки, обращались к людям с вопросом о том, не видел ли кто шестилетнюю девочку. В итоге в нескольких магазинах и пиццерии стражам правопорядка дали информацию о том, что малышку видели, но внимания на то, что она находится одна, никто не обратил. Одна из камер видеонаблюдения продовольственного магазина зафиксировала находившуюся в торговом зале девочку. Поиски продолжились.

- В результате почти 2-часовых поисков полицейские обнаружили ушедшего из дома ребенка. Девочку нашли вблизи 4-й поликлиники на улице Гагарина. Ребенок был здоров и невредим, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В настоящее время «малолетняя путешественница» находится с родителями, с ней все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU