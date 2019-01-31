2019-01-31T09:30:04+03:00
Общество

В Тамбове полицейские за 2 часа нашли ушедшую из дома 6-летнюю девочку

Ребенка обнаружили в районе 4-й поликлиники
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 января около четырех часов дня в дежурную часть отдела полиции №2 Тамбова от жительницы улицы Комиссара Московского поступило сообщение о том, что ее 6-летняя дочь вышла из дома на улицу и в настоящее время местонахождение девочки неизвестно.

На пропажу ребенка полицейские среагировали незамедлительно. Сотрудники ППС, участковые е и сотрудники ПДН совершали обход всех близлежащих дворовых территорий, детских площадок и магазинов района. Полицейские заходили в торговые точки, обращались к людям с вопросом о том, не видел ли кто шестилетнюю девочку. В итоге в нескольких магазинах и пиццерии стражам правопорядка дали информацию о том, что малышку видели, но внимания на то, что она находится одна, никто не обратил. Одна из камер видеонаблюдения продовольственного магазина зафиксировала находившуюся в торговом зале девочку. Поиски продолжились.

- В результате почти 2-часовых поисков полицейские обнаружили ушедшего из дома ребенка. Девочку нашли вблизи 4-й поликлиники на улице Гагарина. Ребенок был здоров и невредим, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В настоящее время «малолетняя путешественница» находится с родителями, с ней все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Многодетным семьям Тамбова выделят 150 участков
Сбербанк и Российский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве
В Тамбове столкнулись автобус и маршрутка
В Тамбовском районе вспышка бруцеллеза
Жители северной части Тамбова останутся без света
Взрывчатку в школах, больницах и торговых центрах Тамбова не нашли
Команда тамбовских полиатлонистов заняла второе место на Кубке России
В Тамбовской области перед судом предстанет мужчина, убивший пенсионера скороваркой
25-летнюю тамбовчанку задержали за сбыт наркотиков
Житель Тамбовщины забил гостя молотком до смерти
За неделю гонконгским и свиным гриппом заболели 18 тамбовчан
В Тамбове вновь нашли фальшивые деньги
В Тамбове эвакуируют учеников нескольких школ
Тамбовчанин хранил дома порох
На Тамбовщину с рабочим визитом приехал полпред президента в ЦФО
Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки с большегрузом в Тамбовской области
В Тамбове авто вылетело на тротуар: под колесами оказался 10-летний ребенок
Из тамбовского кредитно-потребительского кооператива исчезли 22 миллиона рублей
Полицейские задержали мужчину, грозившегося взорвать школу в Тамбовском районе
Одинокие тамбовские пенсионеры смогут найти «внуков по переписке»
В Тамбовской области мужчина сломал товарищу челюсть
Тамбовских педагогов приглашают на конкурс профмастерства
40-летний житель Тамбовщины испортил остановку общественного транспорта
На Тамбовщине вынесли приговор продавцу контрафактных дисков
Губернатор Тамбовской области встретится с Владимиром Путиным