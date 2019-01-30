2019-01-30T18:49:15+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе вспышка бруцеллеза

В селе Большая Липовица опасную болезнь нашли у коровы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Управление Россельзхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщает о вспышке бруцеллеза крупного рогатого скота в селе Большая Липовица Тамбовского района Тамбовской области.

- По данным Тамбовоблветлаборатории при проведении экспертизы крови крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве установлен факт заболевания бруцеллезем коровы, - рассказали в управлении регионального Россельхознадзора. - В неблагополучном по бруцеллезу хозяйстве содержится 158 голов скота, из них 68 коров, 41 голова мелкого рогатого скота, лошадь, 45 свиней, а также другие животные и птицы. Больных животных уничтожат.

Сейчас специалисты выясняют возможно ли использовать мяса и молока от больных животных, которые содержались в хозяйстве. Устанавливается происхождение животных. Кстати, бруцеллезом могут заразиться и люди после контакта с больными животными (овцы, козы, коровы, свиньи, реже - лошади, в рблюды, олени, собаки, кошки и др.). От человека к человеку бруцеллез не передается. Человек также заражается бруцеллёзом при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него молочных продуктов (сыр, масло, творог, брынза), а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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