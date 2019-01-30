2019-01-30T17:13:39+03:00
Общество

Взрывчатку в школах, больницах и торговых центрах Тамбова не нашли

За день специалисты проверили 80 объектов областного центра
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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30 января Тамбов всполошили сообщения о взрывчатке, которая может находиться в городских школах, больницах и крупных торговых центрах. Такие угрозы поступили от неизвестных. В экстренном порядке началась эвакуация людей из, возможно, опасных учреждений. Специалисты начали проверку тревожных сообщений.

- Правоохранительные органы провели комплекс мероприятий по обеспечению безопасности граждан, - сообщили в Аппарате антитеррористической комиссии в Тамбовской области. - Большая часть объектов (более 80), по которым поступили угрозы, проверены. Взрывные устройства не обнаружены. Сотрудники силовых структур принимают меры по установлению «телефонных террористов».

По закону, люди, высказавшие угрозы террористического характера подпадают под действие статьи 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», предусматривающей лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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