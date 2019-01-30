2019-01-30T16:38:52+03:00
Спорт

Команда тамбовских полиатлонистов заняла второе место на Кубке России

Соревнования проходили в Калуге
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калуге с 24 по 28 января прошел I этап Кубка России по полиатлону в спортивной дисциплине четырехборье с бегом. Тамбовские спортсмены уступили хозяевам соревнований — сборной Калужской области и заняли второе место в общекомандном зачете.

- В активе тамбовчан – 1614 очков, разрыв с первым местом составил всего лишь 85 очков. Хорошие результаты показали Иван Овсянников (2 место), у девушек 7 место заняла Сандрос Карина, - прокомментировали в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области.

Программа соревнований включала в себя бег на 60 м., стрельбу, плавание 100 м., а также бег 2000 м. (мужчины) и 1000 м. (женщины).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовском районе вспышка бруцеллеза
Жители северной части Тамбова останутся без света
Взрывчатку в школах, больницах и торговых центрах Тамбова не нашли
В Тамбовской области перед судом предстанет мужчина, убивший пенсионера скороваркой
25-летнюю тамбовчанку задержали за сбыт наркотиков
Житель Тамбовщины забил гостя молотком до смерти
За неделю гонконгским и свиным гриппом заболели 18 тамбовчан
В Тамбове вновь нашли фальшивые деньги
В Тамбове эвакуируют учеников нескольких школ
Тамбовчанин хранил дома порох
На Тамбовщину с рабочим визитом приехал полпред президента в ЦФО
Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки с большегрузом в Тамбовской области
В Тамбове авто вылетело на тротуар: под колесами оказался 10-летний ребенок
Из тамбовского кредитно-потребительского кооператива исчезли 22 миллиона рублей
Полицейские задержали мужчину, грозившегося взорвать школу в Тамбовском районе
Одинокие тамбовские пенсионеры смогут найти «внуков по переписке»
В Тамбовской области мужчина сломал товарищу челюсть
Тамбовских педагогов приглашают на конкурс профмастерства
40-летний житель Тамбовщины испортил остановку общественного транспорта
На Тамбовщине вынесли приговор продавцу контрафактных дисков
Губернатор Тамбовской области встретится с Владимиром Путиным