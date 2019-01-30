Команда тамбовских полиатлонистов заняла второе место на Кубке России

СЕГОДНЯ 16:38 2019-01-30T16:38:52+03:00

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В Калуге с 24 по 28 января прошел I этап Кубка России по полиатлону в спортивной дисциплине четырехборье с бегом. Тамбовские спортсмены уступили хозяевам соревнований — сборной Калужской области и заняли второе место в общекомандном зачете.

- В активе тамбовчан – 1614 очков, разрыв с первым местом составил всего лишь 85 очков. Хорошие результаты показали Иван Овсянников (2 место), у девушек 7 место заняла Сандрос Карина, - прокомментировали в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области.

Программа соревнований включала в себя бег на 60 м., стрельбу, плавание 100 м., а также бег 2000 м. (мужчины) и 1000 м. (женщины).

ИСТОЧНИК KP.RU