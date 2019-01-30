В Тамбовской области перед судом предстанет мужчина, убивший пенсионера скороваркой

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-30T16:01:36+03:00

Житель Уметского района поплатился жизнью за то, что оскорбил его мать

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В Уметском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, вечером 15 ноября прошлого года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый поссорился с 69-летним сожителем матери. Мужчина оскорбительно выразился в адрес гражданской супруги, что возмутило сына. Он два раза ударил отчима по голове металлической скороваркой. Потерпевшего доставили в больницу, где через несколько часов он скончался от открытой черепно-мозговой травмы.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU