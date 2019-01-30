25-летнюю тамбовчанку задержали за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 13:38 2019-01-30T13:38:25+03:00

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В Тамбове при проведении оперативно-розыскных мероприятий на улице Свободной полицейские задержали 25-летнюю тамбовчанку. При личном досмотре у нее нашли и изъяли 1,17 граммов наркотического средства N-метилэфедрон. Девушку доставили в отдел полиции для дачи показаний.

Выяснилось, что ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности и получала условный срок за незаконный оборот наркотиков. Стражи порядка установили, что на территории областного центра она сбывала наркотическое средство N-метилэфедрон.

- На данный момент в отношении нее зафиксировано девять фактов незаконного оборота наркотиков с целью сбыта. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Теперь подозреваемая девушка может получить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU