2019-01-30T13:10:28+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины забил гостя молотком до смерти

Преступление произошло в Уварово
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области суд вынес приговор 43-летнему жителю города Уварово, ранее неоднократно судимому. Он признан виновным в смерти мужчины, с которым в прежние годы отбывал наказание. Преступление произошло в ноябре 2017 года.

Следствие установило, что в ночь со 2 на 3 ноября в квартире у 43-летнего уваровца был его 46-летний "товарищ по тюрьме". Они поругались. И хозяин жилища ударил своего гостя несколько раз по голове молотком и нанес ему ножевые ранения. После этого злоумышленник сообщил родственникам, что в своей квартире обнаружил труп, а затем скрылся. На следующий день он был задержан в Тамбове.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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