За неделю гонконгским и свиным гриппом заболели 18 тамбовчан

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-30T12:47:55+03:00

Санврачи настоятельно рекомендуют при появлении первых признаков заболевания обращаться за помощью к медикам и не заниматься самолечением

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По информации регионального управления Роспотребнадзора, на Тамбовщине сохраняется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 21 по 27 января зарегистрировано 18 случаев заболевания лабораторно подтвержденным гриппом. У больных выявили вирусы гриппа типа А (H3N2) и А (H1N1-sw) — гонконгский и свиной.

Также за неделю к врачам обратилось 6857 человек с проявлениями острой респираторной инфекции. Это на 24,5% больше, чем на предшествующей неделе. Показатель заболеваемости составил 65,9 на 10 тыс. населения ОРВИ. Отмечается, что пороговые уровни заболеваемости не превышены. Из общего количества заболевших дети составляют 69,7%.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (122,5 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (89,6 на 100 тыс. населения), г. Уварово (120,04 на 10 тыс. Населения). На долю жителей г. Тамбова пришлось 51,8 % всех обращений, - комментируют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU