2019-01-30T12:47:55+03:00
Здоровье

За неделю гонконгским и свиным гриппом заболели 18 тамбовчан

Санврачи настоятельно рекомендуют при появлении первых признаков заболевания обращаться за помощью к медикам и не заниматься самолечением
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По информации регионального управления Роспотребнадзора, на Тамбовщине сохраняется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 21 по 27 января зарегистрировано 18 случаев заболевания лабораторно подтвержденным гриппом. У больных выявили вирусы гриппа типа А (H3N2) и А (H1N1-sw) — гонконгский и свиной.

Также за неделю к врачам обратилось 6857 человек с проявлениями острой респираторной инфекции. Это на 24,5% больше, чем на предшествующей неделе. Показатель заболеваемости составил 65,9 на 10 тыс. населения ОРВИ. Отмечается, что пороговые уровни заболеваемости не превышены. Из общего количества заболевших дети составляют 69,7%.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (122,5 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (89,6 на 100 тыс. населения), г. Уварово (120,04 на 10 тыс. Населения). На долю жителей г. Тамбова пришлось 51,8 % всех обращений, - комментируют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
25-летнюю тамбовчанку задержали за сбыт наркотиков
Житель Тамбовщины забил гостя молотком до смерти
В Тамбове вновь нашли фальшивые деньги
В Тамбове эвакуируют учеников нескольких школ
Тамбовчанин хранил дома порох
На Тамбовщину с рабочим визитом приехал полпред президента в ЦФО
Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки с большегрузом в Тамбовской области
В Тамбове авто вылетело на тротуар: под колесами оказался 10-летний ребенок
Из тамбовского кредитно-потребительского кооператива исчезли 22 миллиона рублей
Полицейские задержали мужчину, грозившегося взорвать школу в Тамбовском районе
Одинокие тамбовские пенсионеры смогут найти «внуков по переписке»
В Тамбовской области мужчина сломал товарищу челюсть
Тамбовских педагогов приглашают на конкурс профмастерства
40-летний житель Тамбовщины испортил остановку общественного транспорта
На Тамбовщине вынесли приговор продавцу контрафактных дисков
Губернатор Тамбовской области встретится с Владимиром Путиным