В Тамбове вновь нашли фальшивые деньги

СЕГОДНЯ 12:06 2019-01-30T12:09:24+03:00

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29 января в Тамбове в отделениях банков в процессе проверки выручки торговых заведений региона были выявлены две фальшивых купюры достоинством 5 тысяч рублей. На сигналы из финансово-кредитных учреждений прибыли полицейские и изъяли фальшивые деньги. Возбуждены уголовные дела.

- Фальшивки не были должным образом проверены кассовыми работниками торговых точек, отправлены в выручки торговых заведений. Только в банках специалистами они были распознаны, - отмечают в пресс-службе УМВД по Тамбовской области. - В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению людей, сбывших фальшивые купюры.

В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU