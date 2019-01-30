Тамбовчанин хранил дома порох

СЕГОДНЯ 11:11 2019-01-30T11:11:13+03:00

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29 января в полицию поступила информация о том, что 57-летний мужчина, проживающий в селе Никольское, незаконно хранит незарегистрированные боеприпасы. По предварительным данным, в ходе опроса сельчанин рассказал, что приобрел порох в магазине для охоты два года назад.

- Срок лицензии, разрешавшей ему охоту, уже давно истек, а боеприпасы остались. Порох изъят, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Проводится дальнейшая проверка.

Всего с начала года на территории области стражи порядка выявили уже семь фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. Согласно статье 222 УК РФ незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

- Напоминаем гражданам, что при добровольной сдаче незарегистрированного оружия или боеприпасов, они освобождаются от уголовной ответственности, - подчеркивают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU