На Тамбовщину с рабочим визитом приехал полпред президента в ЦФО
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев 30 января прибыл в Тамбовскую область. Он проверит, готов ли регион к реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Вместе с ним губернатор Тамбовщины Александр Никитин посетит недавно открытые и строящиеся объекты.
- Игорь Щеголев и Александр Никитин встретятся с ведущими застройщиками Тамбовской области, оценят итоги реализации программы «Народная инициатива», готовность области к возобновлению реализации программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, работу с обманутыми дольщиками, а также проведут совещание по состоянию строительной отрасли региона, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU