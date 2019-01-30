На Тамбовщину с рабочим визитом приехал полпред президента в ЦФО

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-30T10:50:18+03:00

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Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев 30 января прибыл в Тамбовскую область. Он проверит, готов ли регион к реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Вместе с ним губернатор Тамбовщины Александр Никитин посетит недавно открытые и строящиеся объекты.

- Игорь Щеголев и Александр Никитин встретятся с ведущими застройщиками Тамбовской области, оценят итоги реализации программы «Народная инициатива», готовность области к возобновлению реализации программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, работу с обманутыми дольщиками, а также проведут совещание по состоянию строительной отрасли региона, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU