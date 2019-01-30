Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки с большегрузом в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-30T10:14:43+03:00

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29 января в 9 часов 53 минуты на 64 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Кирсановского района, произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее две человеческие жизни.

- Водитель автомобиля «Дэу Нексиа», 53-летний мужчина, по неустановленной причине допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Вольво» в составе с полуприцепом «Шмитц» под управлением 59-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии водитель «Дэу Нексиа» и его пассажир, 51-летняя женщина, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU