В Тамбове авто вылетело на тротуар: под колесами оказался 10-летний ребенок

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-30T09:46:35+03:00

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В Тамбове вылетевшая на тротуар иномарка наехала на пешехода. Как рассказали в городском отделе УГИБДД, авария произошла 29 января в 15 часов 30 минут в Тамбове в районе дома №165 по улице Советской. В это время 46-летний водитель автомобиля «Хундай Соната» на регулируемом перекрестке ул. Советская/ул. 1-я Полковая, пытался совершить разворот, чтобы двинуться к Комсомольской площади. При совершении этого маневра автомобиль не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хундай Туксон», за рулем которого находился 60-летний мужчина. Его авто ехало со стороны улицы Чичканова на север. Чтобы избежать столкновения водитель «Хундай Туксон» выехал за пределы дороги и на тротуаре наехал на 10-летнюю девочку.

- В результате аварии водители автомобилей не пострадали, пешеход на автомобиле скорой помощи была доставлена в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», - рассказали в отделе ГИБДД УМВД по городу Тамбову. - Ребенка осмотрел врач, у девочки ушиб правой голени.

ИСТОЧНИК KP.RU