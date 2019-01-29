Из тамбовского кредитно-потребительского кооператива исчезли 22 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:54 2019-01-29T17:54:41+03:00

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В конце прошлого в полицию стали поступать заявления от жителей Тамбовской области, которые вложили свои сбережения в кредитно-потребительский кооператив, в котором им пообещали высокие проценты по вкладам. По словам заявителей, офис кооператива внезапно закрылся, контактные телефоны не работают. Проведенная сотрудниками полиции проверка показала, что из помещения, которое занимал кооператив, вывезли всю компьютерную технику и большую часть документации.

- Следственным Управлением УМВД России по Тамбовской области по факту хищения 22 миллионов рублей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе областного УМВД. - В рамках следственных действий проводится комплекс мероприятий по розыску руководителей тамбовского офиса кооператива и похищенных сбережений вкладчиков, опрашиваются вкладчики кооператива, ставшие жертвами мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU