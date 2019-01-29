2019-01-29T17:54:41+03:00
Происшествия

Из тамбовского кредитно-потребительского кооператива исчезли 22 миллиона рублей

Вкладчики лишились своих денег, руководители фирмы – в розыске
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В конце прошлого в полицию стали поступать заявления от жителей Тамбовской области, которые вложили свои сбережения в кредитно-потребительский кооператив, в котором им пообещали высокие проценты по вкладам. По словам заявителей, офис кооператива внезапно закрылся, контактные телефоны не работают. Проведенная сотрудниками полиции проверка показала, что из помещения, которое занимал кооператив, вывезли всю компьютерную технику и большую часть документации.

- Следственным Управлением УМВД России по Тамбовской области по факту хищения 22 миллионов рублей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе областного УМВД. - В рамках следственных действий проводится комплекс мероприятий по розыску руководителей тамбовского офиса кооператива и похищенных сбережений вкладчиков, опрашиваются вкладчики кооператива, ставшие жертвами мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские задержали мужчину, грозившегося взорвать школу в Тамбовском районе
Одинокие тамбовские пенсионеры смогут найти «внуков по переписке»
В Тамбовской области мужчина сломал товарищу челюсть
Тамбовских педагогов приглашают на конкурс профмастерства
40-летний житель Тамбовщины испортил остановку общественного транспорта
На Тамбовщине вынесли приговор продавцу контрафактных дисков
Губернатор Тамбовской области встретится с Владимиром Путиным
В Тамбовской области разыскивают парня, напавшего на 13-летнюю школьницу
В Тамбове задержали мужчину и девушку с крупной партией наркотиков
Тамбовчан приглашают на выставку «Моей земли история живая»
Тамбовские приставы попались на взятке
В Тамбове обвалилась стена жилого дома
32-летнего жителя Тамбовщины подозревают в убийстве отца
Уголовное дело о налоговых махинациях возбудили следователи в Тамбовской области
Тамбовчан бесплатно проконсультируют следователи
За выходные дорожники вывезли почти 5 тысяч кубометров снега с улиц Тамбова
В Тамбовской области молодой житель наукограда украл из дома пенсионера алкоголь
Новые школы в Рассказово и Мичуринске приглашают первоклашек
Юные тамбовские фотографы могут принять участие во Всероссийском конкурсе
После вмешательства прокуратуры администрация Тамбова разблокировала подъездную дорогу к двум домам
В Тамбове оштрафовали экс-руководителя кондитерской фирмы
На Тамбовщине парень облил полицейского пивом
В пожаре погиб 81-летний тамбовчанин
Тамбовчанин задушил жену проводом от зарядки: пара воспитывала троих маленьких детей
В тамбовском детсаду прошел «Парад снеговиков»
Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны и в «Связном»
Тамбовчанин обокрал предпринимателя