Полицейские задержали мужчину, грозившегося взорвать школу в Тамбовском районе

СЕГОДНЯ 17:19 2019-01-29T17:19:07+03:00

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В дежурную часть отдела МВД России по Тамбовскому району около полудня 25 января позвонил мужчина и выразил намерение взорвать школу в селе Кузьмино-Гать. К зданию учебного учреждения были направлены следственно-оперативная группа, в состав которой вошли самые опытные эксперты-криминалисты, оперативники, кинологи со служебными собаками, а также взрывотехники из Росгвардии.

Силовики оцепили территорию школы. Более 200 человек (ученики и педагогический коллектив) были эвакуированы на безопасное расстояние. К счастью, взрывного устройства не нашли. Это оказалось всего лишь «пьяной шуткой». Звонившего мужчину нашли и задержали. Им оказался 48-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции он признался в ложном сообщении о терроризме.

- В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Тамбовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В процессе расследования полицейскими проводится сбор улик и доказательств совершения противоправной деятельности. Санкции статьи 207 УК РФ предусматривают штраф до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU