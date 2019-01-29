В Тамбовской области мужчина сломал товарищу челюсть

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-29T16:09:42+03:00

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В поселке Знаменка, 27 января, в половину третьего ночи в одном из домов на улице Комсомольской компания мужчин распивала спиртные напитки. В ходе застолья между двумя приятелями произошел конфликт. В итоге 30-летний мужчина ударил 35-летнего товарища и сломал ему нижнюю челюсть. Потерпевший обратился в медицинское учреждения за помощью.

- Сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий и розыска нашли злоумышленника и опросили. Мужчина признал свою вину. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию его преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU