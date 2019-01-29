2019-01-29T15:13:41+03:00
Общество

Тамбовских педагогов приглашают на конкурс профмастерства

Победителей выберут в шести номинациях
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине пройдет региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Первый тур стартует уже с 30 января. Об этом сообщает региональное управление образования и науки.

Принять участие в конкурсе могут педагоги дополнительного образования (старшие педагоги дополнительного образования), педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели (старшие тренеры-преподаватели), реализующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие или предпрофессиональные) программы. При этом педагогический стаж работы должен быть не менее пяти лет.

В рамках конкурса выделены шесть номинаций: «Художественная» (театр, хореография, вокал, фольклор, изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество); «Социально-педагогическая»; «Туристско-краеведческая»; «Естественнонаучная»; «Техническая»; «Физкультурно-спортивная».

- Победители и призёры конкурса будут награждены символическими значками «Золотое сердце» и дипломами управления образования и науки Тамбовской области. Лучшие педагогические материалы будут направлены в оргкомитет Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», - комментируют в управлении образования и науки Тамбовской области.

По всем вопросам, касающимся конкурса, можно обратиться по адресу: 392000 г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б, кабинет 32, по телефону: +7 (4752) 42-95-80 (добавочный 1805), е-mail: stratdo@yandex.ru (Лимонова Марина Юрьевна – заведующий отделом, Серебрякова Регина Вячеславовна – методист).

ИСТОЧНИК KP.RU

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