2019-01-29T14:47:00+03:00
Происшествия

40-летний житель Тамбовщины испортил остановку общественного транспорта

Преступление произошло в Мичуринске на глазах у прохожих
Ирина БУРЯКОВА
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29 января в Мичуринске полицейские вычислили вандала, повредившего остановочный павильон. Им оказался 40-летний местный житель.

- Оперативники опросили десятки свидетелей, изучили материалы камер видеонаблюдения «Безопасный город» и т.д. В результате злоумышленник был задержан, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Подозреваемый в ходе опроса дал признательные показания.

Стражи порядка возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». Это деяние наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

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