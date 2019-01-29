2019-01-29T14:23:48+03:00
Происшествия

На Тамбовщине вынесли приговор продавцу контрафактных дисков

Мужчина, незаконно использовавший объекты авторского права, наказан штрафом
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области вынесен приговор торговцу контрафактной видеопродукцией. О том, что мужчина продавал диски без документов, подтверждающих их легальность, стало известно еще в июне прошлого года. Тогда этот факт в ходе проверки выявила Рассказовская межрайонная прокуратура совместно с полицейским.

При этом продавец знал, что товар, который он реализует - контрафактный, поскольку ранее он привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение и был ознакомлен с результатами экспертизы изъятой у него части продукции. Однако мужчина продолжил незаконно торговать дисками. Прокуратура инициировала возбуждение в отношении него уголовного дела по ч.2 ст.146 УК РФ «Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав».

- Приговором мирового судьи Рассказовского района подсудимый признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе Прокуратуры Тамбовской области.

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