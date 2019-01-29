В Тамбовской области разыскивают парня, напавшего на 13-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-29T13:06:21+03:00

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В городе Уварово на улице Шоссейной 26 января неизвестный парень в медицинской маске напал на 13-летнюю девочку. Школьницу доставили в больницу, где ей оказали своевременную медицинскую помощь.

- По данному факту дознавателями МОМВД России «Уваровский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Местные жители опасаются, что в городе орудует серийный преступник и, по их словам, пострадали уже несколько человек. Однако в региональном УМВД данную информацию не подтвердили.

На данный момент полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание причастного к нападению гражданина. Приметы подозреваемого: возраст около 18 лет, рост 165 см. На нем были куртка черного цвета на молнии, вязаная шапка и синие джинсы.

- Граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого лица, просьба обратиться в ближайший отдел внутренних дел или позвонить по телефону: 8-(475-58) 4-11-71, либо по каналу связи «02», для мобильных «102», - обращаются к жителям области полицейские.