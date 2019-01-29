Тамбовчан приглашают на выставку «Моей земли история живая»

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-29T11:41:11+03:00

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В Тамбовской области продолжается музейный марафон. Эстафету принимает Пичаевский район. В рамках проекта жители областного центра познакомятся с историей, культурой и современной жизнью этого района. Выставка «Моей земли история живая» открывается 29 января в Тамбове на площадке краеведческого музея.

- Пичаевскому району в 2018 году исполнилось 90 лет. Это земля древних мордовских поселений, от которых до наших дней дошли не только археологические находки, но и красивые легенды, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Мордовское слово «Пиче» (сосна) дало название району, а золотая сосна, как символ природных богатств украшает герб и флаг Пичаевского района.

С пичаевской землей связано и имя ученого-естествоиспытателя Владимира Вернадского, в чьем родовом имении сегодня находится музей-усадьба. На выставке будут представлены материалы о семье ученого и Вернадовке.

Выставка будет работать до 10 апреля.