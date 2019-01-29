2019-01-29T11:01:09+03:00
Происшествия

Тамбовские приставы попались на взятке

Решение проблем должника было оценено в 120 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области две сотрудницы одного из районных отделов судебных приставов подозреваются во взяточничестве. В отношении них возбуждено уголовное дело (ст. 290 УК РФ).

- По версии следствия, одна из подозреваемых предложила своему знакомому, в отношении которого у ее коллеги находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу сельскохозяйственной организации, за денежное вознаграждение решить вопрос о снятии с него ограничения на выезд за пределы РФ и окончании исполнительного производства без проведения полного комплекса мер принудительного исполнения, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Согласившись на их условия, должник перевел на счет родственника судебного-пристава 120 тысяч рублей. Преступление выявили при участии оперативных сотрудников полиции.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - добавили в пресс-службе регионального СК.

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