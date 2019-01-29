2019-01-29T10:35:11+03:00
Происшествия

В Тамбове обвалилась стена жилого дома

ЧП произошло в аварийном строении на улице К. Маркса,34
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Дом признали аварийным более 3-х лет назадДом признали аварийным более 3-х лет назад
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Вечером 28 января в Тамбове произошло ЧП — в двухэтажном доме по улице К. Маркса 34 обвалилась стена. Разрушенной оказалась внешняя кирпичная кладка и деревянный каркас здания. Как пояснили в администрации города Тамбова, в проблемном доме располагаются 10 квартир, в которых зарегистрированы 22 человека. 6 квартир находятся у жильцов в собственности, а 4 предоставлены по договору социального найма. В ноябре 2015 года дом был признан аварийным, - рассказали в мэрии областного центра.

- Жителям предлагали разные варианты переселения, но на сегодняшний день согласие на переезд в квартиру маневренного жилищного фонда получено только от жильца одной квартиры дома.

Обитатели дома №34 подтверждают, им действительно в течение нескольких лет поступали предложения о переезде во временное жилье. Жительница 7-й квартиры Раиса Борисова рассказала, что ей предоставляли квартиру на улице Бригадной, 11-метровую комнату в общежитии на Моршанском шоссе и т. п. 23 января, когда пожилая женщина ходила на прием в жилкомитет горадминистрации, ей предложили переехать на ул. Гастелло, 109 «А», в квартиру, расположенную на 3-м этаже. От этого варианта пенсионерка, которая с трудом ходит из-за больных ног, тоже отказалась.

С жильцами, которые занимают квартиры в аварийном доме по договору социального найма работу обещают продолжить. С собственниками квартир, отказывающихся от переселения, администрация будет решать вопрос в судебном порядке.

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