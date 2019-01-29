32-летнего жителя Тамбовщины подозревают в убийстве отца
26 января в собственном доме в поселке Мичурин Мичуринского района было обнаружено тело 58-летнего мужчины. По подозрению в совершении убийства задержан 32-летний сын умершего.
По версии следствия, утром 26 января сын в ходе ссоры с отцом из-за бытовых вопросов нанес ему удар ножом в область шеи. От полученного ранения родитель сразу скончался.
- Родственники проживали вдвоем и конфликты между ними происходили периодически, в ходе которых сын неоднократно «поднимал руку» на отца, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - В настоящее время по ходатайству следствия судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.