32-летнего жителя Тамбовщины подозревают в убийстве отца

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-29T10:25:15+03:00

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26 января в собственном доме в поселке Мичурин Мичуринского района было обнаружено тело 58-летнего мужчины. По подозрению в совершении убийства задержан 32-летний сын умершего.

По версии следствия, утром 26 января сын в ходе ссоры с отцом из-за бытовых вопросов нанес ему удар ножом в область шеи. От полученного ранения родитель сразу скончался.

- Родственники проживали вдвоем и конфликты между ними происходили периодически, в ходе которых сын неоднократно «поднимал руку» на отца, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - В настоящее время по ходатайству следствия судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.