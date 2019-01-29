2019-01-29T09:47:16+03:00
Происшествия

Уголовное дело о налоговых махинациях возбудили следователи в Тамбовской области

Подозреваемый - индивидуальный предприниматель
Ирина БУРЯКОВА
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, выращивающего сельскохозяйственные культуры. Он подозревается в уклонении от уплаты налога.

По версии следствия, предприниматель представил в налоговые органы декларации с ложными сведениями по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2014 и 2015 годы. Таким образом он уклонился от уплаты НДФЛ на сумму около 15 миллионов рублей.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.

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