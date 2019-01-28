Тамбовчан бесплатно проконсультируют следователи
В Тамбовской областной библиотеке имени А.С. Пушкина в первый вторник каждого месяца можно получить бесплатные юридические консультации у специалистов регионального отделения Ассоциации юристов России и следственного управления СК РФ по Тамбовской области.
- Жители могут получить юридическую консультацию по всем отраслям права, в том числе — сферы уголовного права и процесса, — рассказала заместитель руководителя отдела по приему граждан и документационному обеспечению СУ СК РФ по Тамбовской области Татьяна Булгакова. — Прием будут вести сотрудники контрольно-следственного отдела и заместители руководителей территориальных следственных отделов.
Время работы консультационного пункта — с 14:00 до 17:00.