2019-01-28T18:48:32+03:00
Общество

Тамбовчан бесплатно проконсультируют следователи

Получить помощь профессиональных юристов можно в библиотеке им. Пушкина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской областной библиотеке имени А.С. Пушкина в первый вторник каждого месяца можно получить бесплатные юридические консультации у специалистов регионального отделения Ассоциации юристов России и следственного управления СК РФ по Тамбовской области.

- Жители могут получить юридическую консультацию по всем отраслям права, в том числе — сферы уголовного права и процесса, — рассказала заместитель руководителя отдела по приему граждан и документационному обеспечению СУ СК РФ по Тамбовской области Татьяна Булгакова. — Прием будут вести сотрудники контрольно-следственного отдела и заместители руководителей территориальных следственных отделов.

Время работы консультационного пункта — с 14:00 до 17:00.

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