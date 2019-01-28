2019-01-28T18:02:40+03:00
Общество

За выходные дорожники вывезли почти 5 тысяч кубометров снега с улиц Тамбова

Рабочим приходится трудиться в две смены
Ксения АЛЕШИНА
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Дорожники расчищают городские улицы от снегаДорожники расчищают городские улицы от снега
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Как сообщили в информационном управлении администрации Тамбова, за прошедшие выходные дни работники «Спецдорсервиса» вывезли из областного центра 4880 кубометров снега.

Снег убрали и отвезли на полигон со следующих улиц: Базарная, Советская, Васильковая, Коммунальная, С.Разина, Лермонтовская, Рылеева, Мордасовой, Железнодорожная, К.Маркса, Агапкина, с пересечений улиц Лермонтовская/Гагарина, Селезневская/Пахотная, Васильковая/Мордасовой, Васильковая/Гвардейская, Цветочная/Гвардейская, с путепроводов по ул. Октябрьская и Лермонтовская.

- Кроме того, от снега расчищались улицы Советская, Коммунальная, Базарная, Мичуринская, Пионерская, С. Разина, м. Малиновского, Монтажников, Московская, Чичканова, К. Маркса, Ст. Набережная, Интернациональная, Железнодорожная, 40 лет Октября, Гастелло, Киквидзе, Сенько, Воронежская, Елецкая, Буденного, Петропавловская, Пролетарская, Чичерина, Ореховая, Северо-Западная, Победы, Агапкина, Магистральная, Свободная, б. Энтузиастов, Рылеева, Январская, Гиляровского, Селезневская, Энгельса, мосты через реку Цна по ул. Коммунальная, Моршанское и Рассказовское шоссе, Привокзальная площадь и площадь им.Ленина, - добавили в информационном управлении.

Сегодня утром, 28 января, на расчистку городских улиц от снега в первую смену на направили 97 единиц техники, в том числе 23 единицы спецтехники - пескоразбрасывающих машин. Было задействовано 207 рабочих.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

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