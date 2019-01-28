В Тамбовской области молодой житель наукограда украл из дома пенсионера алкоголь

СЕГОДНЯ 17:19 2019-01-28T17:19:34+03:00

Парень не нашел ничего более ценного, чем бутылки со спиртным

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В микрорайоне Кочетовка города Мичуринска полицейские раскрыли кражу из дома 79-летнего пенсионера. Как оказалось, злоумышленник выставил окно и забрался в помещение, похитив оттуда несколько бутылок алкоголя, а после скрылся.

Проведя осмотр места происшествия, криминалисты обнаружили и изъяли следы пальцев рук вора. Полицейские опросили жителей ближайших домов и выяснили, что к краже причастен 23-летний житель наукограда. В результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан.

- Молодой человек во всем сознался. В настоящий момент в отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Проверяется его причастность к подобным кражам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.