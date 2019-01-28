Новые школы в Рассказово и Мичуринске приглашают первоклашек

СЕГОДНЯ 17:17 2019-01-28T17:20:22+03:00

Заявления родителям можно подать лично, а можно и через региональный портал государственных и муниципальных услуг

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В сентябре этого года двери в Тамбовской области двери откроют две новые школы - в Рассказово и Мичуринске. В современных учебных учреждениях готовятся к встрече первых учеников. Уже прошло несколько экскурсий для детей и родителей, чтобы те смогли узнать, в каких условиях предстоит учиться. А с 25 января открылась запись в первый класс.

Так, по информации администрации Мичуринска, желающие подать заявление о приеме в 1-й класс новой школы №5 «Научно-технологический центр им. И.В. Мичурина» могут обратиться в управление народного образования администрации города по адресу: Мичуринск, улица Советская, 256, кабинеты №3 и №4, с 16:00 до 17:30.

Подать заявление уже можно и в школу №5 «Центр ИнТех» в Рассказово. Заявления принимают по адресу: улица Победы,9, с 13:00 до 16:00.

- Запись первоклашек в учебные учреждения Тамбовской области началась с 25 января. Заявление можно подать через региональный портал государственных и муниципальных услуг, - отмечают также в пресс-службе Тамбовского отделения "ЕР".