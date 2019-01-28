Юные тамбовские фотографы могут принять участие во Всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 16:43 2019-01-28T16:43:57+03:00

Ребятам предлагают продемонстрировать свои таланты в девяти номинациях

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Тамбовских школьников, а также участников творческих объединений в центрах дополнительного образования и НКО приглашают к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России», который будет проходить с 1 по 25 марта текущего года.

Конкурс включает в себя девять номинаций: «Портрет»; «Репортаж» (жанровая фотография); «Серия»; «Пейзаж»; «Архитектура и интерьер»; «Анималистика» (фотографии животных); «Макро»; «Мобильное фото»; «Эксперимент».

Победителей и призеров наградят дипломами управления образования и науки Тамбовской области. Лучшие работы будут представлять регион на федеральном этапе конкурса юных фотолюбителей.

- Жюри конкурса будет оценивать художественность уровень фотографии, оригинальность авторской идеи, техническое качество исполнения и оправданность применения компьютерных средств обработки изображения, - комментируют в управлении.