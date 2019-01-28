2019-01-28T16:15:54+03:00
Общество

После вмешательства прокуратуры администрация Тамбова разблокировала подъездную дорогу к двум домам

Там был установлен бетонный блок
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбове на подъездной дороге к многоквартирным домам №128В и №114 по улице Мичуринской разместили бетонный блок, препятствующий проезду автомобилей. Чтобы решить эту проблему, местным жителям пришлось обратиться в прокуратуру - с жалобой на бездействие администрации города.

- Указанный проезд является пожарным проездом, а также служит для движения транспортных средств населения и специального транспорта, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - Непринятие мер по освобождению земельного участка от неправомерно установленного бетонного блока, нарушало законные права и интересы граждан на безопасное передвижение и создавало угрозу их жизни и здоровью.

В представлении, внесенном в администрацию Тамбова, прокуратура потребовала принятия незамедлительных мер по демонтажу бетонного блока.

После вмешательства прокуроров администрация города бетонный блок убрала.

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