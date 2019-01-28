2019-01-28T15:34:42+03:00
Происшествия

В Тамбове оштрафовали экс-руководителя кондитерской фирмы

Женщина не платила два месяца деньги сотрудникам
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбове суд вынес приговор бывшему генеральному директору кондитерской фирмы. 47-летняя женщина признана виновной в невыплате зарплаты.

- Установлено, что руководитель фирмы не выплатила 11 работникам заработную плату за январь и февраль 2017 года, в результате чего образовалась задолженность в размере около 180 тысяч рублей. Поступающие в указанный период времени на счета фирмы денежные средства от реализации продукции она расходовала по своему усмотрению, в том числе на личные цели, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

Суд приговорил экс-руководительницу к штрафу в размере 100 тысяч рублей. На момент вынесения приговора осужденная практически в полном объеме возместила образовавшуюся задолженность по заработной плате.

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