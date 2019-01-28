На Тамбовщине парень облил полицейского пивом

СЕГОДНЯ 15:19 2019-01-28T15:19:49+03:00

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В Моршанском районе 19-летний местный житель осужден за то, что облил полицейского пивом. Судом установлено, что инцидент произошел 14 августа прошлого года около часа ночи. Дознаватель в составе следственно-оперативной группы прибыл в одно из кафе города Моршанска в связи с поступившим оттуда сообщением о причинении посетителю заведения телесных повреждений.

Осмотрев место происшествия и выполнив другие необходимые мероприятия, страж порядка отправился назад в отдел полиции. В это время к нему подошел подсудимый и плеснул в него пивом, облив его форменную одежду.

- С учетом мнения государственного обвинителя, личности подсудимого и особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил ему наказание в виде 4 месяцев исправительных работ, с удержанием в доход государства 10% заработка условно, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тамбовской области.