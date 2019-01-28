2019-01-28T14:52:46+03:00
Происшествия

В пожаре погиб 81-летний тамбовчанин

Пожилой мужчина задохнулся в дыму
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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27 января днем в селе Николино Инжавинского района загорелся кирпичный дом, в котором проживал 81-летний пенсионер. В результате пожара выгорела комната, пожилой хозяин жилища задохнулся в дыму.

- Точную причину трагедии установят следователи Уваровского МСО СУ СК России по Тамбовской области в рамках организованной доследственной проверки, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

По предварительным данным пожар произошел из-за непотушенной спички, мужчина пользовался ими в быту.

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