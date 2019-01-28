2019-01-28T14:19:53+03:00
Происшествия

Тамбовчанин задушил жену проводом от зарядки: пара воспитывала троих маленьких детей

Ссора между супругами закончилась убийством
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, ночью 25 января, подозреваемый во время конфликта с 27-летней супругой повалил ее на пол и начал душить проводом от зарядного устройства. Муж с женой поссорились из-за того, что женщина находилась в нетрезвом состоянии. Когда она перестала подавать признаки жизни, мужчина сам позвонил в полицию и скорую помощь.

Со слов знакомых семьи, пара воспитывала троих маленьких детей: 2, 4 и 6 лет, на глазах которых и произошла трагедия.

- В настоящее время по ходатайству следствия злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

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