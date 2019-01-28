В тамбовском детсаду прошел «Парад снеговиков»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-28T13:04:26+03:00

Конкурс на лучшую снежную фигуру пришелся по душе не только дошколятам, но и их родителям

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В Тамбове в детском саду «Солнышко» подвели итоги смотра-конкурса «Парад снеговиков». В течение недели дошколята во время прогулок на свежем воздухе лепили снежные скульптуры размером не менее 50 сантиметров.

В конкурсе на лучшую зимнюю постройку «Самый лучший снеговик» приняло участие семь групп. Украшать фигуры ребятам помогали их родители. Для этого использовались природные материалы, шарфы и варежки, краски-спреи и пластиковые ведра.

Жюри оценивало творения, учитывая оригинальность работ, декоративность решения, фантастичность, сказочность и эстетичность скульптуры, технику исполнения и композиционное оформление. Победителей конкурса наградили грамотами и сертификатами.

- Лепка снеговика - занятие интересное и увлекательное как для детей, так и для взрослых. В ходе конкурса наши воспитанники проявили незаурядные творческие способности, приобщились к культуре зимних забав, узнали о свойствах воды и о снеговике: откуда он взялся, почему у него такая форма, может ли быть снеговик не из снега, почему у него нос морковкой, и почему он тает. Нашей целью было развитие познавательных и творческих способностей детей, и мы ее достигли, - прокомментировала заведующая детского сада «Солнышко» Светлана Любимова.

Фото: информационное управление администрации Тамбова