Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны и в «Связном»

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-28T12:22:36+03:00

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Сбербанк и Объединенная компания «Связной/Евросеть» объявляют о расширении сотрудничества: теперь во всех магазинах «Связной» доступны моментальные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру мобильного телефона, денежные средства на карту поступают мгновенно.

- Популярность переводов в Сбербанке продолжает расти, - рассказал вице-президент ПАО Сбербанк, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов. - В прошлом году сервис вышел за пределы банковской сферы, когда к экосистеме моментальных переводов по номеру телефона подключилась «Евросеть». В этом году присоединился «Связной». Мы планируем и дальше развивать сеть партнеров, делая сервис еще более доступным и удобным для наших клиентов.

- Аналогичная услуга в магазинах «Евросети» доказала свою востребованность, - полагает директор телекоммуникационных и финансовых услуг Объединенной компании «Связной/Евросеть» Антон Павлов. - Поэтому масштабирование сервиса на «Связной» является логичным продолжением нашего проекта со Сбербанком. Теперь еще больше людей смогут пополнить карту себе или своим родным и близким без очередей, рядом с домом или работой.

Минимальная сумма перевода составляет 50 рублей, максимальная — 100 тысяч рублей. Количество переводов не ограничено.

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