2019-01-28T12:22:36+03:00
Общество

Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны и в «Связном»

Ранее данная услуга была запущена в «Евросети»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сбербанк и Объединенная компания «Связной/Евросеть» объявляют о расширении сотрудничества: теперь во всех магазинах «Связной» доступны моментальные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру мобильного телефона, денежные средства на карту поступают мгновенно.

- Популярность переводов в Сбербанке продолжает расти, - рассказал вице-президент ПАО Сбербанк, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов. - В прошлом году сервис вышел за пределы банковской сферы, когда к экосистеме моментальных переводов по номеру телефона подключилась «Евросеть». В этом году присоединился «Связной». Мы планируем и дальше развивать сеть партнеров, делая сервис еще более доступным и удобным для наших клиентов.

- Аналогичная услуга в магазинах «Евросети» доказала свою востребованность, - полагает директор телекоммуникационных и финансовых услуг Объединенной компании «Связной/Евросеть» Антон Павлов. - Поэтому масштабирование сервиса на «Связной» является логичным продолжением нашего проекта со Сбербанком. Теперь еще больше людей смогут пополнить карту себе или своим родным и близким без очередей, рядом с домом или работой.

Минимальная сумма перевода составляет 50 рублей, максимальная — 100 тысяч рублей. Количество переводов не ограничено.

На правах рекламы

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После вмешательства прокуратуры администрация Тамбова разблокировала подъездную дорогу к двум домам
В Тамбове оштрафовали экс-руководителя кондитерской фирмы
На Тамбовщине парень облил полицейского пивом
В пожаре погиб 81-летний тамбовчанин
Тамбовчанин задушил жену проводом от зарядки: пара воспитывала троих маленьких детей
В тамбовском детсаду прошел «Парад снеговиков»
Тамбовчанин обокрал предпринимателя
В Тамбовской области столкнулись две иномарки: есть пострадавшие
Организаторы рок-фестиваля «Чернозем-2019» в Тамбове объявили четвертого участника
На Ленинской площади Тамбова столкнулись две иномарки
На Центральном рынке Тамбова сгорели торговые ряды
Промышленное производство в Тамбовской области за год выросло почти на 14%
В Тамбовской области 24-летняя девушка пыталась нажиться на иностранце
В Тамбове задержали мужчину с «солью»
На Тамбовщине увеличат производство молока
Тамбовские полицейские и приставы тренировались ловить сбежавших преступников
Обматерившую инспектора ДПС тамбовчанку оштрафовали на 10 тысяч рублей
Чиновницу Тамбова заключили под домашний арест
Тамбовский предприниматель незаконно вырубил тополя на сумму более чем 260 тысяч рублей
В авиакатастрофе под Мурманском разбился тамбовский летчик
Тамбовские выпускники отправятся за результатами ЕГЭ на портал госуслуг
В Тамбове на Полынковской задержали наркомана
Двое мужчин погибли на пожарах в Тамбовской области
Тамбовчанин украл из кармана приятеля банковскую карту
На Тамбовщине семь спортивных залов сельских школ обретут вторую жизнь
Экс-руководитель тамбовского Госжилнадзора попал под следствие
Тамбовчан приглашают посмотреть на выставку женской красоты в Асевский музей-усадьбу