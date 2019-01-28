2019-01-28T12:02:48+03:00
Происшествия

Тамбовчанин обокрал предпринимателя

Добычей вора стали инструменты
Ксения АЛЕШИНА
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В отдел полиции № 3 по городу Тамбову поступило сообщение о краже от 41-летнего предпринимателя. На место происшествия на Бульвар Строителей выехала оперативная группа. После опроса потерпевшего выяснилось, что в принадлежащий ему автобус «Нефаз» проник неизвестный и украл оттуда инструменты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 52-летний тамбовчанин. Доставленный в отдел полиции мужчина сознался в краже и рассказал, что успел продать инструменты, а деньги потратил на себя.

- Ранее задержанный уже совершал подобные кражи. В настоящий момент в отношении него ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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