В Тамбовской области столкнулись две иномарки: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-28T11:22:00+03:00

Авария с пострадавшими произошла в городе Уварово Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Один из водителей не справился с управлением

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Авария произошла 26 января около 11 часов утра на улице Железнодорожной в районе дома №33 города Уварово. «Форд Фокус», под управлением 42-летней женщины, столкнулся с иномаркой «Хендай Соната», которой управлял 24-летний парень. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, водитель «Форда» не учла дорожные и метеорологические условия, из-за чего не справилась с управлением.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай Соната» и пассажир, 23-летняя девушка, получили телесные повреждения и были доставлены в ТОГБУЗ ЦРБ города Уварово.