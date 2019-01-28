Организаторы рок-фестиваля «Чернозем-2019» в Тамбове объявили четвертого участника

СЕГОДНЯ 10:58 2019-01-28T10:58:35+03:00

Эта группа уже выступала на самом душевном событии года в 2017 году

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Четвертым участником рок-фестиваля «Чернозем-2019» станет группа «Louna». Об этом организаторы мероприятия сообщили в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Музыканты выступят на сцене самого душевного события года уже во второй раз. До этого они приезжали в 2017 году.

Напомним, что рок-фестиваль в этом году состоится 9, 10 и 11 августа. Помимо Лусинэ Геворкян и ее команды, известно еще о троих участниках: «Алиса», Вадим Самойлов и Княzz.

Фото: официальная группа «Рок-фестиваль ЧЕРНОЗЁМ» в соцсети «ВКонтакте»