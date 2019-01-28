2019-01-28T10:58:35+03:00
Общество

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем-2019» в Тамбове объявили четвертого участника

Эта группа уже выступала на самом душевном событии года в 2017 году
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Лусинэ Геворкян и ее команда вновь окажутся на сцене "Чернозема"Лусинэ Геворкян и ее команда вновь окажутся на сцене "Чернозема"
Изменить размер текста:

Четвертым участником рок-фестиваля «Чернозем-2019» станет группа «Louna». Об этом организаторы мероприятия сообщили в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Музыканты выступят на сцене самого душевного события года уже во второй раз. До этого они приезжали в 2017 году.

Напомним, что рок-фестиваль в этом году состоится 9, 10 и 11 августа. Помимо Лусинэ Геворкян и ее команды, известно еще о троих участниках: «Алиса», Вадим Самойлов и Княzz.

Фото: официальная группа «Рок-фестиваль ЧЕРНОЗЁМ» в соцсети «ВКонтакте»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После вмешательства прокуратуры администрация Тамбова разблокировала подъездную дорогу к двум домам
В Тамбове оштрафовали экс-руководителя кондитерской фирмы
На Тамбовщине парень облил полицейского пивом
В пожаре погиб 81-летний тамбовчанин
Тамбовчанин задушил жену проводом от зарядки: пара воспитывала троих маленьких детей
В тамбовском детсаду прошел «Парад снеговиков»
Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны и в «Связном»
Тамбовчанин обокрал предпринимателя
В Тамбовской области столкнулись две иномарки: есть пострадавшие
На Ленинской площади Тамбова столкнулись две иномарки
На Центральном рынке Тамбова сгорели торговые ряды
Промышленное производство в Тамбовской области за год выросло почти на 14%
В Тамбовской области 24-летняя девушка пыталась нажиться на иностранце
В Тамбове задержали мужчину с «солью»
На Тамбовщине увеличат производство молока
Тамбовские полицейские и приставы тренировались ловить сбежавших преступников
Обматерившую инспектора ДПС тамбовчанку оштрафовали на 10 тысяч рублей
Чиновницу Тамбова заключили под домашний арест
Тамбовский предприниматель незаконно вырубил тополя на сумму более чем 260 тысяч рублей
В авиакатастрофе под Мурманском разбился тамбовский летчик
Тамбовские выпускники отправятся за результатами ЕГЭ на портал госуслуг
В Тамбове на Полынковской задержали наркомана
Двое мужчин погибли на пожарах в Тамбовской области
Тамбовчанин украл из кармана приятеля банковскую карту
На Тамбовщине семь спортивных залов сельских школ обретут вторую жизнь
Экс-руководитель тамбовского Госжилнадзора попал под следствие
Тамбовчан приглашают посмотреть на выставку женской красоты в Асевский музей-усадьбу